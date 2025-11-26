Il capogruppo della Democrazia Cristiana, Carmelo Pace, ha comunicato la propria autosospensione da componente della commissione regionale antimafia. La circostanza è stata resa nota nel corso della seduta dell’Ars. L’ex sindaco di Ribera è indagato nella maxi inchiesta sul cosiddetto “sistema Cuffaro”. La procura di Palermo ha chiesto nei confronti del deputato, così come per l’ex governatore, gli arresti domiciliari. Nelle scorse settimane Pace è comparso davanti il gip per l’interrogatorio preventivo. Adesso si attende la decisione del giudice che dovrà pronunciarsi sulla richiesta di 18 arresti ai domiciliari. In giornata sono arrivate anche le dimissioni del deputato siciliano della Lega Salvatore Geraci.

