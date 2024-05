L’attesa aumenta mentre la giuria si prepara a declarare i campioni del Concorso Fotografico

📷🌸 Galleria completa: https://photos.app.goo.gl/pjQ4QiZHam6Bk87NA

La fase di valutazione è ufficialmente iniziata! Siamo lieti di annunciare che tutte le foto partecipanti al concorso fotografico “Scatta e Vola Alto” sono state caricate e ora sono pronte per la visione pubblica. L’attesa è quasi finita, e non vediamo l’ora di rivelare i talenti che risplendono dietro l’obiettivo della macchina fotografica.

La galleria online presenta una varietà sbalorditiva di immagini, catturate con maestria e passione da fotografi di ogni angolo della nostra comunità. Dai paesaggi urbani alle immagini naturali, dalle espressioni umane alle composizioni astratte, ogni foto racconta una storia unica e affascinante.

Questo anno, siamo lieti di annunciare che i premi in palio includono riconoscimenti speciali per le migliori foto a colori e in bianco e nero, nonché un premio dedicato alla migliore foto rappresentante una destinazione turistica. Inoltre, grazie al prezioso contributo della TUA Agrigento, sarà assegnato un premio speciale alla migliore foto al femminile. Infine, il premio per il miglior ritratto promette di catturare l’essenza stessa dell’umanità.

La giuria è al lavoro, attentamente ponderando ogni foto per selezionare i vincitori che emergeranno dalla competizione. Restate sintonizzati per l’annuncio ufficiale dei vincitori, che sarà fatto nelle prossime settimane. Sarà un momento di festa e celebrazione per i talenti locali che hanno condiviso il loro mondo attraverso l’arte della fotografia.

Continuate a seguire i nostri canali per tutte le ultime notizie e aggiornamenti sul concorso fotografico “Fotografa il Mandorlo in fiore”. Grazie a tutti i partecipanti per aver condiviso la loro visione unica con noi. Che vinca il migliore!