Cardiologia ospedale di Ribera: attivi gli ambulatori per i pazienti esterni

Attivi, da lunedì 19 aprile, al servizio di Cardiologia del presidio ospedaliero “Fratelli Parlapiano” di Ribera gli ambulatori dedicati ai pazienti esterni. Sono possibili visite cardiologiche ed elettrocardiogrammi per i primi accessi, visite di controllo, visite per rinnovo piani terapeutici, esami di ecocardiogramma color-doppler e di elettrocardiogramma dinamico sec Holter. “L’istituzione del servizio di Cardiologia e l’implementazione delle attività – dicono dall’ASP-rientrano nel più vasto progetto di valorizzazione ed ampliamento dell’offerta sanitaria erogata dall’ospedale di Ribera voluto dalla Direzione strategica dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento con il coinvolgimento del Dipartimento cardiovascolare ASP, diretto da Calogero Vasco, e dell’Unità operativa complessa di Cardiologia dei presidi ospedalieri Sciacca-Ribera, guidata da Ennio Ciotta.” Le attività ambulatoriali per i pazienti esterni sono svolte dai medici di Cardiologia-UTIC-Emodinamica degli ospedali riuniti Sciacca-Ribera cui afferisce il Servizio di Cardiologia del “Fratelli Parlapiano”.