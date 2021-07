Carbonizzate 700 balle di paglia e fieno e attrezzi agricoli

Un incendio ha carbonizzato 700 rotoballe di fieno e paglia, e tre mezzi agricoli, in un appezzamento di terreno, in contrada “Puzzillo”, nelle campagne di San Giovanni Gemini. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, e una squadra antincendio del Corpo Forestale.

Il fondo appartiene ad un impiegato, quarantacinquenne, del posto. Diverse ore di lavoro sono occorse per domare le fiamme. Al momento sono in corso indagini al fine di identificare l’origine del rogo, e in caso venisse confermato il dolo, individuare i responsabili e il movente del gesto.

Delle 700 balle di fieno e fieno, ammassate una sopra l’altra, non è rimasto nulla. Devastati dal fuoco anche un muletto ruotato con balle caricatrice, una fresa per movimento terra, e un rimorchio agricolo. I danni sono ingenti.

I militari dell’Arma hanno informato la Procura della Repubblica di Agrigento, che ha aperto un fascicolo per fare piena luce sull’evento.