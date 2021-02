L’hanno avvistata a nord-ovest delle acque antistanti l’Isola di Linosa mentre, gravemente ferita, nuotava a pelo d’acqua con evidenti difficoltà. E’ per questo che i carabinieri di Agrigento, nello specifico l’equipaggio della motovedetta dei carabinieri di Lampedusa, ha soccorso, issandola a bordo, una tartaruga caretta caretta. L’animale, che appartiene ad una specie protetta, è stato affidato al centro recupero tartarughe di Lampedusa. Pesa circa 30 kg e non è più in pericolo di vita.