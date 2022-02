Carabinieri, il capitano Giordano lascia il Norm di Agrigento. Al suo posto il tenente Rutigliani

Passaggio di consegne tra l’attuale, e il nuovo vertice del nucleo Operativo e Radiomobile, della Compagnia di Agrigento. Nel corso di una conferenza stampa il comandante provinciale dei carabinieri di Agrigento, colonnello Vittorio Stingo ha salutato il capitano Alberto Giordano, destinato ad altro incarico a Caserta, ed ha presentato il nuovo comandante del Norm, il tenente Pasquale Rutigliani, proveniente da Bari.

”Il capitano Giordano è stato un carabiniere, che è riuscito ad integrarsi in qualunque ambiente, in qualunque situazione, ma è anche molto coraggioso, i risultati che ha conseguito sono stati tanti, e tali, da dimostrare che comunque il nostro impegno contro il crimine predatorio è sempre stato importante – ha sottolineato il comandante provinciale -. Ricordo qualche episodio, le immagini della banda di malviventi che facevano furti in abitazione ad Agrigento, e in mezza provincia, tante le attività al contrasto dello spaccio di stupefacenti, gli stessi ultimi omicidi di Raffadali, e Palma di Montechiaro, il capitano Giordano è stato in prima linea per gli arresti degli autori”.

“Il nuovo arrivato, il tenente Rutigliani – conclude il colonnello Stingo, è al primo incarico, e alla sua prima esperienza, e chiaramente dovrà necessariamente continuare su quello che è il filo conduttore lasciato dal suo predecessore”.