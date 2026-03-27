I carabinieri della Compagnia di Canicattì hanno incontrato gli studenti della scuola secondaria di primo grado “G. Verga” nell’ambito delle iniziative promosse per diffondere la cultura della legalità e sensibilizzare i più giovani sui rischi connessi ai comportamenti devianti. Nel corso dell’incontro, i militari dell’Arma hanno dedicato particolare attenzione al tema delle dipendenze, soffermandosi sui pericoli legati all’uso di sostanze stupefacenti, all’abuso di alcol e alle nuove forme di dipendenza comportamentale, tra cui l’utilizzo eccessivo di dispositivi digitali e social network.

Agli studenti sono stati illustrati, con linguaggio semplice e diretto, i possibili riflessi di tali condotte sul piano sanitario, relazionale e scolastico. Ampio spazio è stato riservato anche al confronto con i ragazzi, che hanno seguito con attenzione l’iniziativa, intervenendo con domande e riflessioni sui temi affrontati. Nel corso dell’incontro, i Carabinieri hanno inoltre richiamato l’importanza del rispetto delle regole, della convivenza civile e dei comportamenti responsabili, anche nella vita quotidiana e in ambito stradale.

La dirigente scolastica ha espresso apprezzamento per la disponibilità dell’Arma dei Carabinieri, sottolineando il valore della collaborazione tra scuola e istituzioni nell’azione di prevenzione e nella formazione dei giovani verso scelte consapevoli e responsabili. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di prossimità che l’Arma dei Carabinieri porta avanti nelle scuole del territorio, con l’obiettivo di rafforzare nei giovani la fiducia nelle istituzioni e la consapevolezza dell’importanza della legalità.

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