Carabinieri, bilancio di un anno di attività – VIDEO

Il 2019 si chiude con un bilancio particolarmente positivo per i Carabinieri di Agrigento. I particolari sono stati resi noti nel corso di una conferenza stampa, presieduta dal comandante provinciale, colonnello Giovanni Pellegrino. Calano le estorsioni, le rapine e gli attentati incendiari, in aumento i furti. Quasi 700 gli arresti, in ambito provinciale, nell’anno appena trascorso. Tutti risolti i 4 omicidi avvenuti ad Alessandria della Rocca, Lampedusa, Canicattì e Ribera, per cui hanno investigato i carabinieri, con i responsabili scoperti e finiti in carcere.

Nell’ambito del “sacchetto selvaggio” oltre 300 sono stati i soggetti seriali “pizzicati” ad abbandonare o lanciare rifiuti in strada. Ognuno di essi sanzionato per circa 600 euro. Decine e decine le discariche abusive scoperte e sequestrate.

Sul fronte al contrasto della criminalità organizzata, dopo aver colpito la parte Occidentale della provincia, con l’operazione antimafia “Opuntia”, giunta anche a importanti condanne, e dopo inchiesta “Montagna”, che ha portato sul versante nord, a quasi 100 arresti e allo smantellamento di 16 famiglie e di 3 mandamenti mafiosi, i carabinieri hanno dato anche il loro contributo all’inchiesta “Kerkent”, “Assedio” e Halycon”. Numerose sono state, poi, le armi da fuoco, verosimilmente nella disponibilità della criminalità organizzata, tolte dalla strada, per poi essere distrutte.