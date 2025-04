I carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, diretti dal colonnello Nicola De Tullio e dal tenente colonnello Vincenzo Bulla, impegnati per la prevenzione alle truffe alle persone anziane. Giovedì prossimo presso la caserma Biagio Pistone sede del Comando provinciale di Agrigento, verrà presentata la nuova campagna di sensibilizzazione per la sicurezza degli anziani. Nel corso dell’incontro con i giornalisti verranno illustrati gli obiettivi e le iniziative messe in atto per prevenire truffe e raggiri ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione della provincia agrigentina.

I carabinieri forniranno importanti consigli per consentire la prevenzione del fenomeno. Tra i vari consigli forniti dai militari dell’Arma, il più importante è quello di non aprire la porta in nessun caso a soggetti sconosciuti allertando il 112 quando qualsiasi persona sospetta si presenti alla porta. Le numerosissime tecniche messe in atto dai malfattori hanno sempre un unico comune denominatore: ingenerare nelle vittime un forte stato di preoccupazione o paura per convincerle senza troppi problemi a consegnare denaro o oggetti preziosi.

