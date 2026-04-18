I carabinieri della Compagnia di Agrigento dal pomeriggio e fino alla tarda serata di venerdì sono stati impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio. Impiegati una trentina di militari e l’unità cinofila dell’Arma.

Sono state setacciate “palmo a palmo” le aree centrali di Agrigento, piazzale Rosselli, Porta di Ponte e Viale della Vittoria, alla ricerca di sostanze stupefacenti. Nel corso di una ispezione sarebbe stata recuperata droga.

Effettuati posti di controllo in diverse strade cittadine ed elevate numerose sanzioni per varie violazioni al Codice della strada.

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