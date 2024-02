Il capogruppo di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale di Agrigento, Simone Gramaglia, ha sollevato l’allarme sociale riguardante il crescente numero di episodi di violenza urbana e disordini nella città. Gramaglia ha proposto il ripristino dell’operazione “Strade Sicure” in Sicilia, citando l’efficacia già dimostrata in città come Palermo e Catania.

Gramaglia ha sottolineato che l’operazione, condotta dall’Esercito Italiano dal 2008, ha dimostrato la sua efficacia nel prevenire e scoraggiare atti criminali, soprattutto durante le ore notturne. Ha evidenziato il clima di insicurezza e preoccupazione permanente tra i cittadini, con ripercussioni anche sui progetti turistici della città di Agrigento.

L’obiettivo dell’iniziativa proposta è quello di ripristinare un clima di convivenza pacifica e civile nel tessuto urbano, essenziale non solo per la tutela della pubblica incolumità ma anche per sostenere il progresso del territorio. Gramaglia ha sottolineato l’importanza della presenza militare nei luoghi più a rischio, al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e promuovere lo sviluppo socio-economico della regione.