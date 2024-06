Agrigento saluterà il 2025 in diretta tv nazionale. La Rai si starebbe già occupando dell’organizzazione del “Concertone” di Capodanno che, per la notte più lunga dell’anno, vede alternarsi sul palco delle più belle città italiane, i più importanti artisti e cantanti nazionali ed internazionali. Quest’anno dopo Amadeus, a condurre la serata potrebbe esserci il neo nominato direttore artistico di Sanremo 2025, Carlo Conti. Dopo i concerti di Achille Lauro e Tiromancino, Agrigento, aprirà l’anno della celebrazione di “Capitale della Cultura” con un evento di altissimo livello che sicuramente porterà grande visibilità e numerose presenze in città . Si tratterà di un vero e proprio battesimo per l’anno più importante per la città dei templi, per cui a questo punto dovrebbe essere già attiva la macchina organizzativa che ruota intorno a manifestazioni di questa portata. Piani sicurezza, mobilità, trasporti, infrastrutture. Sarà necessario farsi trovare pronti ad accogliere chi viene da fuori e si aspetta di trovare adeguati servizi, perché il 2025 sia realmente un momento di rilancio per questa città da troppo tempo bistrattata e relegata agli ultimi posti per qualità della vita.