Capodanno, per gli agrigentini niente tavolata e brindisi a distanza (VIDEO)

Italia zona rossa fino al 3 gennaio, per gli agrigentini brindisi a distanza (VIDEO)

Niente tombola a capodanno, niente tavolate. Tra confusione e speranza “Gambe della signorina” e “occhiali del Papa” a distanza. Per molti agrigentini sarà un capodanno triste, molti soli in casa, altri preferiscono il brindisi a distanza ma quasi tutti cercheranno di rispettare le misure imposte dal governo, da oggi fino al 3 gennaio l’Italia è tornata rossa. Tutto questo però non frena la voglia di sperare in un anno migliore e rinviare feste e brindisi a quando sarà consentito.