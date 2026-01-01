La Sicilia nella notte di Capodanno si colloca tra le regioni con il numero più basso di interventi per incendi legati ai botti. Secondo i dati diffusi da Vigili del fuoco, nel corso della notte di San Silvestro sono stati 770 gli interventi complessivi in tutta Italia, 112 in meno rispetto allo scorso anno, quando se ne registrarono 882.

Il numero più alto di interventi si è concentrato in Emilia Romagna (114) e Lombardia (113). L’isola si ferma a 16 interventi, un numero inferiore rispetto a molte altre regioni. Un risultato positivo frutto di una maggiore attenzione da parte dei cittadini e dei controlli effettuati dalle forze dell’ordine sull’uso di botti e fuochi illegali.

