Capodanno: esplosi tanti botti, ma nessun ferito

Nessuna persona è rimasta ferita da botti esplosi la notte di Capodanno. Nessuno infatti s’è presentato per ferite da botti, né d’arma da fuoco, al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, e negli altri ospedali della provincia. A verificarlo è stata anche la Questura di Agrigento.

Il divieto di comprare botti e di esploderli, firmato dal sindaco Franco Miccichè, e da altri primi cittadini, è stato violato. Allo scoccare della mezzanotte del 31, ma già dal pomeriggio, in tanti hanno esploso botti di diversa tipologia. E in alcuni casi anche in maniera massiccia.