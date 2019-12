Capodanno, Alisia Si esibisce al Fabrik Discoclub

La cantante Alisia quest’anno gioca in casa con una grande esibizione nonché apertura del concerto di Irama ( vincitore nel 2018 della diciassettesima edizione del talent amici di Maria De Filippi).

Ricordiamo che Alisia nel 2018 vinse il concorso “Area Sanremo Tour Videoclip” e si aggiudicò la produzione e realizzazione di un singolo dal titolo “Se Te Ne Vai” che ha superato sul web il mezzo milione di visualizzazioni e trasmesso in varie radio nazionali e non, che avremo modo di ascoltare durante lo svolgimento della serata al Fabrik Discoclub, per iniziare questo 2020 all’ insegna della musica.

Alisia dichiara sul web : “ sono molto emozionata di iniziare questo nuovo anno insieme a voi affiancando uno dei miei artisti preferiti”.