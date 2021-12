Capitaneria traccia il bilancio annuale: nel 2021 sequestrati 32.931 chili di prodotti ittici

Sull’attività di polizia amministrativa e giudiziaria di competenza, è stato, altresì, posto in risalto l’impegno profuso a tutela dell’ambiente che ha portato alla redazione di 8 informative di reato, relative alla realizzazione di depositi incontrollati di rifiuti, gestione non conforme dei rifiuti derivanti dai processi produttivi dell’olio di oliva ed irregolare gestione di impianti di depurazione. Alcuni dei procedimenti avviati a seguito degli illeciti penali rilevati hanno avuto come immediata conseguenza il sequestro delle aree utilizzate per la gestione e smaltimento dei rifiuti, ed il sequestro degli automezzi privati e dei locali asserviti a tali attività illecite.

Un ultimo inciso è stato posto sull’attività amministrativa espletata dal Comando, i cui numeri più significativi sono stati: 42 sessioni di esami tenute per il rilascio della patente nautica; 70 unità navali sottoposte ad ispezione di sicurezza; 97 certificati di sicurezza rilasciati; 43 certificati professionali marittimi rilasciati; 87 punti assegnati alle licenze di pesca; 358 contestazioni di violazioni amministrative effettuate, per un ammontare complessivo di circa 125.000 euro. Dati, questi, che testimoniano l’impegno e la costante presenza sul territorio del locale Comando della Capitaneria di porto – Guardia costiera, i cui uomini sono sempre pronti al servizio del Paese, anche in questo momento di difficoltà connesso all’emergenza epidemiologica in atto.