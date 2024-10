Oltre 1.500 multe elevate per violazioni al Codice della navigazione e all’ordinanza balneare, 54 provvedimenti penali avviati e oltre 24 mila controlli effettuati a tutela dell’ambiente, nel settore del diporto nautico, in materia di traffico marittimo, per la vigilanza sul demanio, e negli stabilimenti balneari. Sono i dati dell’operazione mare e laghi sicuri della Capitaneria di porto della Sicilia occidentale (Agrigento, Palermo, Licata, Gela, Termini imerese e Trapani)

Nel corso della stagione sono state soccorse 48 unità da diporto e due da pesca, per avaria al motore, per avverse condizioni meteo, perché si sono incagliate o per avaria al timone, per incendio e per collisione. Sono state soccorse 152 persone tra cui diportisti, bagnanti, subacquei, surfisti; 2 acqua scooteristi, canoisti e pescatori. All’operazione hanno preso parte complessivamente 46 unità navali e 38 pattuglie terrestri per un totale di 472 donne e uomini.