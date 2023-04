Capitale della Cultura, Zicari: “Continuiamo il lavoro in sinergia”

“Nel complimentarmi con tutti coloro che hanno partecipato a vario titolo alla stesura del dossier risultato vincente, non posso che rivolgere loro un appello: continuiamo il lavoro in sinergia. Oltre al milione di euro da parte del Ministero, ne arriveranno almeno un altro paio dalla regione come sito Unesco, ma dobbiamo creare e rodare una cabina di pilotaggio”. Lo dice , in una nota, il consigliere comunale, Roberta Zicari, dopo su Agrigento città della cultura e continua: “Una priorità deve essere la viabilità e le infrastrutture: una buona proposta potrebbe essere lavorare sin da subito con l’ Assessore regionale Alessandro Arico’ ed immaginare collegamenti diretti per gli aeroporti, sia con le linee esistenti ma senza fermate intermedie, sia creando cooperative di giovani per lo sharing, sia introducendo un contributo regionale che possa abbassare il costo delle corse dirette dall’aeroporto ad Agrigento, previste dal nostro regolamento comunale, che senza contributo regionale non risultano esattamente abbordabili. Questo lavoro va iniziato subito, perché non è escluso che con una affluenza maggiore via sia bisogno di un potenziamento del servizio taxi anche in formula sharing.

In ultimo mi piace sottolineare che abbiamo vinto con una proposta che parla di accoglienza e integrazione: Agrigento deve essere consequenziale e dichiararsi comune “dissidente” e trascrivere i certificati anagrafici di tutti i bambini, come ha sempre fatto. Agrigento è terra di integrazione e di inclusione, non di disuguaglianze. Avanti tutta”.