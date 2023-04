Capitale della Cultura, Agrigento sarà sede dell’assemblea nazionale della gentilezza.

Agrigento ospiterà nel 2024 l’assemblea nazionale della gentilezza.

Il presidente nazionale del Movimento della gentilezza, Natalia Re e il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché , hanno sottoscritto un protocollo di intesa per lo svolgimento in città dell’assemblea generale mondiale Word Kindness nel 2024, in vista di Agrigento capitale della cultura. “Abbiamo voluto sottoscrivere questa lettera di intenti – spiega Natalia Re-perché riteniamo che in occasione di Agrigento Capitale della cultura , lo svolgimento dell’assemblea mondiale della Gentilezza, in quella stessa occasione, rappresenta certamente un’opportunità strategica per la promozione non solo della nostra Sicilia in tutto il mondo ma anche del nostro movimento”.

“Sono lusingato e felice – aggiunge il sindaco Miccichè – di ospitare nel 2024, per la prima volta in Italia, l’assemblea mondiale della gentilezza”. La giornata si celebra ogni anno il 13 novembre ed è stata istituita nel 1998 dal World Kindness Movement, un’organizzazione che promuove il potere positivo della gentilezza e si propone di ispirare gesti di generosità e altruismo «per creare un mondo più gentile».