Capitale della Cultura, Giavarini: “Uno stimolo per fare di più”

Marcello Giavarini, ex patron dell’Akragas calcio, originario di Licata, si dice “fiero di essere agrigentino”. Sui social in un post, accompagnato da una foto con sfondo il tempio della Concordia, commenta l’elezione di Agrigento a Capitale della Cultura 2025: “Un risultato di straordinaria importanza come questo deve stimolare ognuno di noi a fare sempre di più- scrive-.Tutti insieme possiamo fare grandi cose e non mancherà il mio contributo. Complimenti, in bocca al lupo e buon lavoro Agrigento e provincia.”