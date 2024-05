In Corea del Sud inaugurata il 22 Maggio una mostra fotografica per celebrare il Gemellaggio per i Beni Culturali Sicilia-Corea 2024.

La mostra è visitabile presso il Midoban, uno storico ristorante e sala da the della capitale della Corea del Sud, ed è stata allestita a cura della delegazione guidata da Youn Jae-Won, Presidente della Fondazione Culturale Seokju che a gennaio ha raggiunto Agrigento.

Si trattava della prima fase del gemellaggio Italia – Corea in occasione del 140° anniversario delle relazioni diplomatiche tra Corea e Italia, nell’ambito delle attività di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, organizzata dalla DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi e dall’Ordine degli Architetti di Agrigento, con il patrocinio del Ministero degli Esteri, dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali, del Comune di Agrigento, dell’Ente Parco Valle dei Templi, della Fondazione Teatro Luigi Pirandello e del Conservatorio di musica Arturo Toscanini.

Il progetto si svolgerà nel corso del 2024 e si protrarrà anche nel 2025.

Oltre alla promozione di Agrigento e della Sicilia, lo scopo del progetto è la divulgazione in Corea del Sud dei modelli italiani di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale con l’obiettivo di contribuire al vivace dibattito culturale da tempo in corso in Corea del Sud.