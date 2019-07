Capannone di materiali per imballaggio distrutto dalle fiamme. FOTO

Le cause del maxi incendio non sono chiare: nessuna ipotesi viene, al momento, esclusa. Quel che è certo è che la struttura è andata distrutta. Il capannone è collassato per fortuna senza causare feriti. Sul posto hanno lavorato a lungo diverse squadre dei vigili del fuoco. Il lavoro dei pompieri ha limitato i danni evitando che l’incendio si propagasse a strutture vicine. Il fatto risale alle 16,30 circa di sabato, ed è accaduto nei pressi della statale 640. A lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento e Caltanissetta, nonché quelli del distaccamento di Canicattì.

