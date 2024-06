Ha incendiato il materasso della cella, poi si è scagliato contro il personale della polizia Penitenziaria aggredendolo con calci e pugni. E’ successo, l’altra sera, alla Casa circondariale “Pasquale Di Lorenzo” di contrada “Petrusa”. Gli agenti, intervenuti con decisione e fermezza, hanno ripristinato l’ordine e la sicurezza. Protagonista un detenuto straniero che senza non poche difficoltà è stato bloccato e immobilizzato. Gli agenti in servizio, immediatamente hanno attuato il servizio antincendio. Per fortuna le fiamme sono state domate. A restare feriti un ispettore e tre agenti della Penitenziaria. Prontamente i quattro sono stati soccorsi e trasportati al presidio ospedaliero San Giovanni di Dio per le cure sanitarie. L’ispettore ha riportato i traumi più gravi, ma nessuno versa in pericolo di vita.