Caos al pronto soccorso: mancano barelle e tavole, 8 ambulanze in fila per ore

Nuovi disagi al Pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” legati alla carenza di barelle e tavole spinali. Nel pomeriggio di oggi, 8 ambulanze del 118 sono rimaste bloccate davanti all’ingresso del nosocomio, in attesa di poter portare i pazienti all’interno dell’ospedale, non essendoci abbastanza barelle e tavole a disposizione, e questo sta creando non pochi disagi. Non sarebbe la prima volta che le ambulanze che, dopo aver effettuato un intervento giungono al Pronto soccorso, e rimangono bloccate.