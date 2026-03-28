Numerose sono le iniziative soprattutto nel settore infrastrutturale portate avanti dall’Amministrazione comunale di Agrigento verso la frazione di Fontanelle. In riferimento al Centro polivalente culturale e ricreativo sono stati conclusi tutti gli adempimenti: lavori affidati e nomine nella direzione lavori e nel coordinamento della sicurezza. A breve sarà avviato il cantiere. Il sindaco Francesco Miccichè e l’assessore ai Lavori pubblici, Gerlando Principato, commentano: “Per il Centro polivalente abbiamo recuperato risorse, che altrimenti sarebbero state perse, nell’ambito del Poc 2014-2020. E’ stato un percorso complesso, sostenuto con determinazione. Fontanelle avrà entro l’anno il suo Centro polivalente: uno spazio di cultura, aggregazione e servizi attesi da troppo tempo. Un segnale è evidente: il quartiere di Fontanelle non è e non sarà mai di serie B”.

Sono prossimi all’affidamento i lavori relativi alla Villetta Baden Powell. Gli uffici hanno già predisposto la determina a contrarre. E Miccichè e Principato affermano: “Si tratta di un intervento che consentirà la messa in sicurezza dell’area, il ripristino delle strutture esistenti e la sistemazione dei percorsi pedonali, restituendo al quartiere uno spazio più sicuro e fruibile. E’ un altro tassello che si aggiunge a un disegno complessivo di rigenerazione urbana.”

E sono stati progettati interventi urgenti a beneficio della rete delle acque bianche, a fronte di un grave deterioramento della rete tra via Pancamo, via Alessio Di Giovanni, via Guazzelli e viale Sicilia. L’ossidazione delle condotte ha già provocato cedimenti del terreno e situazioni di rischio. E’ stata quindi avviata la progettazione e nominato il gruppo tecnico per un intervento straordinario di sostituzione dei tratti ammalorati. E Miccichè e Principato spiegano: “Si tratta di un’opera necessaria e urgente, che dimostra un altro elemento fondamentale: non si interviene solo nella immediatezza del danno ma si programma anche per prevenire criticità future. Complessivamente è un metodo che produce risultati. Fontanelle oggi racconta un cambio di passo: opere recuperate e cantieri che partono, interventi in fase di affidamento e nuove progettazioni già avviate. E’ un ciclo continuo: si conclude un lavoro e se ne programma un altro. Questo è il modo in cui amministriamo: non interventi spot, non parole ma fatti. Continueremo a seguire ogni cantiere fino alla conclusione, perché gli impegni si prendono e si portano fino in fondo”.

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