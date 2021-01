Cantiere sulla Palermo-Agrigento : scioperano i lavoratori

Hanno scioperato per l’intera giornata di ieri i lavoratori della Palermo -Agrigento. La mobilitazione è scattata nel campo base di Villafrati.

A scioperare quaranta lavoratori di due società affidatarie, il consorzio Palermo Agrigento scarl e la Asfalti Italiani, che dalla Bolognetta scpa e dall’Anas hanno ricevuto in affidamento la realizzazione di alcuni tratti di lavorazione sullo scorrimento veloce, così come previsto dall’accordo tra governo, ministero Infrastrutture, Anas e la contraente generale. I lavoratori vantano due mensilità arretrate, novembre e dicembre. I segretari provinciali di Fillea, Filca e Feneal, a Villafrati a fianco degli operai, avevano già esternato le loro preoccupazioni sui rischi di uno smembramento dell’appalto, chiedendo precise garanzie, in particolare sui pagamenti.