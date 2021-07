Canotto si rovescia, fratellini salvati da annegamento

Si ribaltano con il canottino e rischiano di annegare. Due fratellini, di origine tunisina, sono stati salvati da un gruppo di persone. E’ successo, ieri pomeriggio, sulla spiaggia di Marianello, a Licata. I due piccoli si trovavano sul canotto, e ad un certo punto le onde, li hanno portati lontano dalla riva. Alcuni bagnanti li hanno visti annaspare. Il primo a lanciarsi in acqua è stato un carabiniere in congedo, seguito da due fratelli.

Sull’arenile è stata costituita una vera e propria “catena umana”, e alla fine senza non poche difficoltà i due fratellini sono stati riportati sul bagnasciuga. Nel frattempo era uscita in mare anche una motovedetta della Guardia costiera. Sul posto sono arrivate le ambulanze de 118, che hanno trasferito in ospedale, per un controllo, sia i due bambini, sia il carabiniere, provato dallo sforzo. Giunti anche i carabinieri.