Cannatello, terminati i lavori di ripristino, viabilità e sistemazione

La frazione balneare di Cannatello ha un nuovo look. In via Farag sono stati completati i lavori di ripristino della viabilità e sistemazione delle opere di protezione marina.

«Riconsegniamo alla pubblica fruizione e prima della stagione estiva – sottolinea il

sindaco Francesco Miccichè con l’assessore alla protezione civile e lavori pubblici

Gerlando Principato – un sicuro affaccio sul mare ai cittadini e villeggianti. Prosegue

senza sosta la nostra attività di tutela e valorizzazione del territorio e di riqualificazione del nostro lungomare. Puntiamo a realizzare anche altri interventi,

per garantire ai cittadini della zona e ai turisti, di poter godere di questo bellissimo

tratto di costa disponibile».

Le opere realizzate permetteranno di ridurre il rischio di estensione del fenomeno di

dissesto limitandone l’avanzamento, inoltre consentiranno l’utilizzo della strada comunale senza alcuna limitazione di portata e transito.