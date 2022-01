Canicattì. Gruppo consiliare ”Sciabarra’ sindaco” contesta la scelta delle Commissioni

Riceviamo, come consiglieri comunali appartenenti al gruppo consiliare “Cesare Sciabarrà Sindaco”, il quadro sinottico riguardante la nomina dei componenti delle commissioni consiliari della nostra Città.

E se da una parte non possiamo che ringraziarla, a nome del gruppo che rappresentiamo, per gli incarichi conferiti al nostro gruppo, non possiamo fare a meno di mettere in evidenza che a guidare La sua scelta non é certo stato un criterio “rispettoso” della cittadinanza che ha scelto di essere rappresentata dalla nostra lista ma, al contrario, un criterio basato su quella che può essere definita, senza alcuno sconto, “rappresaglia politica”.

L’aver pedissequamente evitato di rappresentare i nostri elettori dalla commissione (prima) la più importante ancorché alla stessa fossero ascrivibili i partiti di tutte e sette le liste rappresentate nel nostro consiglio (le commissioni Prima e Seconda si avvalgono di 9 membri proprio per consentire a TUTTI i partiti di essere presenti e non certo per ragioni sottogovernative) palesa il preciso intento di scartare un solo partito, l’unico non rappresentato nella prima commissione.

Non deve giustificare le sue scelte (in senso squisitamente tecnico ammissibili dal nostro regolamento) a noi consiglieri di coalizione, quanto a una città che riconosce nel suo ruolo quello di “super partes”, di “garante della legalità, della democrazia e della vigilanza”.

A noi consiglieri del gruppo “Cesare Sciabarrà Sindaco”, ci piace pensare che questo consiglio comunale e la sua Presidenza non abbia nessun legame con il passato, ma bensì con un futuro prospero di collaborazione.

Questa sua scelta “isolazionista” non deve essere giustificata ai due consiglieri “fastidiosi” della lista “Cesare Sciabarrà Sindaco” ma ad un’intera città che continua ad essere vista come un’entità amorfa piuttosto che un insieme di cittadini che vogliono partecipare alle dinamiche con autodeterminazione e indipendenza.

Detto questo, vogliamo augurare buon lavoro all’Ufficio di Presidenza e ai colleghi consiglieri, ai quali non possiamo non ricordare che il confronto è il sale della democrazia e chiunque lo ostacoli se ne deve assumere ogni responsabilità. distinti saluti.

Giuseppe Lalicata capo gruppo lista “Cesare Sciabarrà Sindaco” Cesare Sciabarrà consigliere comunale