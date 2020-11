Canicattì, emergenza Covid:scuole chiuse fino a gennaio

CANICATTI’. L’Asp di Agrigento, visto l’andamento negativo dei contagi, ha deciso in via precauzionale di tenere chiuse le scuole di Canicattì fino al 7 gennaio 2021. La decisione è stata presa al fine di evitare un ulteriore rischio di diffusione della pandemia in luoghi di forte aggregazioni come le strutture scolastiche. Il sindaco di Canicattì ha diffuso la seguente nota: “Cari concittadini,abbiamo appena ricevuto una nota da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP, che riscontra, finalmente, le nostre diverse missive inviate il 13 novembre e reiterata il 23 novembre. Tramite questa nota pervenuta solo alcune ore fa, si raccomanda l’adozione di provvedimenti volti alla immediata sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado della nostra città.Bisogna fare chiarezza, sapendo che ogni singola istituzione, al momento opportuno, deve assumersi la propria responsabilità nel superiore interesse della collettività”.