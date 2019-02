Canicattì calcio, Testa al Castelbuono

CANICATTI’. Il prossimo avversario si chiama Castelbuono, poi si penserà alla coppa nazionale. In casa Canicattì calcio si inizia a pensare al prossimo incontro, quello della 22esima giornata del campionato di Eccellenza che vedrà di fronte i biancorossi allenati da Nicola Terranova ed i palermitani che sono l’ultima forza del torneo. Attenzione però a non sottovalutare l’avversario e a non prendere sotto gamba l’impegno, perché se è vero che il Canicattì occupa la seconda posizione e il Castelbuono è ultimo, è anche vero che entrambe sono in Eccellenza e che giocano, almeno inizialmente, undici contro 11.

A tenere alta la tensione in casa Canicattì è lo stesso tecnico, Nicola Terranova che parlando della prossima sfida dice: “La partita più difficile è sempre quella da disputare, quindi testa a domenica prossima sempre con determinazione e fame di successi”.

Da ieri dunque i biancorossi sono al lavoro per preparare il match che si disputerà nella casa adottiva del Canicattì, cioè lo stadio Saraceno di Ravanusa, domenica 17 febbraio con inizio alle 15. I giocatori sono a disposizione del tecnico ed anche D’Angelo sta rientrando dall’infortunio.

Occhi puntati sempre su Benedetto Iraci, che ha realizzato finora 11 reti ed ha una realizzazione in meno rispetto a Davide Testa del Licata e 9 in meno dell’altro licatese, attuale capocannoniere del torneo nel girone A, Antonino Cannavò. Iraci è l’uomo simbolo di questo Canicattì che non vuole mollare e che ha vinto la coppa Italia regionale. Ed a proposito di Coppa, la squadra biancorossa è in attesa di conoscere il proprio destino sulla prima gara della fase nazionale, che sarà disputata contro il Corigliano Calabro.

La Lega nazionale dilettanti deve sorteggiare il campo dove disputare la prima partita. Altra incognita la data in cui verrà giocata la sfida col Corigliano, che dovrebbe essere mercoledì 27 febbraio anche se in realtà in Sicilia, per quella data è previsto un turno infrasettimanale del campionato ed il Canicattì, da calendario sarà impegnato allo stadio Brucculeri nel derby col Pro Favara.

“Siamo in attesa del sorteggio – ha dichiarato il vice presidente del Canicattì calcio, Faustino Giacchetto – per capire, intanto se giocheremo l’andata della fase finale della Coppa Italia contro il Corigliano nel nostro stadio di Ravanusa oppure in Calabria. E poi ci diranno quale partita dobbiamo disputare se dovesse essere confermato il derby col Favara. Ci dicono che la competizione nazionale dovrebbe avere priorità su quella regionale, quindi è probabile che il 27 saremo impegnati contro il Corigliano”.