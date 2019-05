Canicattì calcio: allenamento ad Enna per preparare la gara col Gladiator

CANICATTI‘. È ripresa, agli ordini dell’allenatore Nicola Terranova e del suo staff tecnico, la preparazione dei giocatori del Canicattì in vista del match di ritorno della semifinale playoff di Eccellenza contro il Gladiator 1924 che si disputerà domenica 26 maggio a Santa Maria Capua Vetere, in Campania. Il programma prevede una seduta di allenamento con esercizi di forza ed esercitazioni tecnico tattiche. E ieri pomeriggio invece il Canicattì è stato ospite dell’Enna calcio, presso lo stadio “Gaeta”, per svolgere un allenamento congiunto con una formazione giovanile locale formata da giocatori provenienti dalle categorie Under 19 ed Under 17. La scelta di allenarsi ad Enna è stata fatta per avere la possibilità di svolgere l’allenamento sul campo da gioco in erba naturale recentemente rifatto. Perché domenica i biancorossi affronteranno il Gladiator nel loro stadio di Santa Maria Capua Vetere ed il “Piccirillo” ha un fondo in erba naturale.

E’ chiaro che i calciatori canicattinesi non sono abituati a questo tipo di fondo ed è per questo che la dirigenza, con in testa il sempre attento presidente Angelo Licata, il vice presidente Faustino Giacchetto, il team manager Enzo Morreale, il dirigente Carmelo Cilia ed il direttore sportivo Alessandro Avarello, hanno chiesto alla società Enna calcio di poter effettuare la seduta di allenamento nello stadio che ha un fondo in erba naturale come quello in cui giocheranno domenica prossima. Domenica 26 maggio alle 15,30, la compagine canicattinese si giocherà un pezzo di serie D nella gara valevole per il ritorno della semifinale dei playoff nazionali di Eccellenza. All’andata i biancorossi hanno vinto con il risultato di due a uno (reti di Rosella e D’Angelo per il Canicattì e Liccardi per il Gladiator) battendo la formazione campana dei presidenti Mattia Aveta e Giacomo De Felice che adesso sono costretti alla rimonta per qualificarsi alla finalissima e continuare a sognare la Serie D.

Quella campana è una squadra che fa della fisicità la propria forza ma che in molti settori del terreno di gioco non è servita a contenere la briosità di Angelo Caronia ed Angelo Rosella, migliori in campo, all’andata, con la maglia biancorossa. Voto 7,5 per Angelo Rosella: altruista, generoso, lottatore. Prestazione da 7 per Angelo Caronia: è mancato solo il gol, a lui che è abituato a metterla dentro la rete, ma ha fatto un gran lavoro. Come sempre determinante. Per accedere alla serie superiore bisognerà prima passare il turno e poi superare la gara secca contro la vincente della sfida tra Biancavilla e Reggiomediterranea che all’andata è stata vinta con il risultato di uno a zero dai calabresi in casa propria. Due siciliane, dunque, da una parte il Canicattì, dall’altra il Biancavilla si giocano la chance della promozione in D.

La comitiva biancorossa è già partita per la Campania questa mattina, in pullman. Appena arrivati in Campania e dopo la sistemazione in hotel, nel pomeriggio si terrà una seduta di allenamento. Domani mattina invece la rifinitura. I tifosi si stanno organizzando per la trasferta di domenica e probabilmente saranno una cinquantina i supporter al seguito della squadra.