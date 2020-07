Cani randagi avvelenati, ritrovate bustine di topicida

Diverse bustine di topicida sono state segnalate in contrada “Santa Maria”, a Sciacca, precisamente nei pressi dove sono stati avvelenati cani randagi. A darne notizie il sindaco Francesca Valenti “contro chiunque abbia compiuto tale gesto piuttosto che collaborare con l’Amministrazione comunale, e le associazioni di animalisti di Sciacca per diffondere la cultura della sterilizzazione, l’unica arma per combattere il fenomeno del randagismo”.

Il primo cittadino di Sciacca, invita i cittadini a collaborare, ed ha chiesto alla polizia Municipale, e alle Forze dell’Ordine un controllo ancora più attento del territorio.