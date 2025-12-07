Cani morti per aver ingerito veleno nella zona di contrada Saraceno. “Ancora una volta sono costretto a dare notizia di povere creature uccise da alcuni criminali – afferma il sindaco di Favara, Antonio Palumbo -. Sono stati i cittadini a segnalare alcuni cani morti. Provvederemo a segnalare alle autorità competenti nella speranza che possano individuare e punire questi criminali”.

“Voglio ricordare che se qualcuno somministra veleno con l’intento di uccidere un cane — indipendentemente dal fatto che l’animale muoia subito o dopo sofferenze — commette il reato di uccisione di animali per crudeltà e rischia da 6 mesi a 3-4 anni di carcere e una multa. Chiunque abbia elementi per consentire l’individuazione di questi criminali ci aiuti”, conclude il primo cittadino.

