Cani e altri animali trasportati senza autorizzazioni, scattano diverse multe. Sequestrato un pony

Nell’ambito del potenziamento dei servizi di vigilanza stradale finalizzati al controllo dei mezzi adibiti al trasporto animali vivi, nei giorni scorsi, le pattuglie della polizia Stradale di Agrigento hanno fermato e controllato svariati veicoli.

Il primo ad essere sottoposto a controllo lungo la strada statale 115, in territorio di Agrigento, un autocarro con a bordo 12 cani, partito da Milano e diretto a Malta. Gli agenti hanno accertato alcune violazioni, fra queste, in particolare, la mancanza della prescritta autorizzazione, l’assenza di contrassegni sul mezzo per la specifica tipologia di trasporto, e l’assenza di documenti di trasporto, pertanto è stata comminata la sanzione complessiva di circa 2.500 euro.

Il secondo mezzo è stato controllato nei pressi del Villaggio Mosè ad Agrigento, con a bordo un pony. Accertate le violazioni per la mancata documentazione. L’animale è risultato sprovvisto dei contrassegni identificativi, pertanto, su disposizione di medici dell’Asp il pony è stato sottoposto a sequestro, ed elevata la sanzione per un totale di circa 2.500 euro.

Il terzo veicolo controllato lungo la strada statale 640, con a bordo 2 bovini e 11 ovini, diretto in provincia di Caltanissetta. Gli agenti hanno accertato varie violazioni, per un totale di circa 900 euro di sanzioni, per documentazione di trasporto non compilata correttamente, e mancanza di esposizione dei prescritti cartelli sul mezzo. Un quarto veicolo, fermato anche questo lungo la 640, adibito al trasporto di bovini, appena scaricati al mattatoio di San Cataldo, è stato multato per mancata disinfezione del vano di carico, per un totale circa 400 euro.

Ed un quinto mezzo, invece è stato fermato lungo la strada statale 115, territorio di Montallegro, con a bordo 2 pony ed un asino, sanzionato per carenza di documentazione attestante la provenienza e la destinazione degli animali, per un totale di circa 400 euro. Nel corso del fine settimana è stato, infine, denunciato alla locale Procura della Repubblica di Agrigento, il conducente di un mezzo pesante, un autoarticolato, per guida in stato di ebbrezza alcolica, fermato lungo la statale 189.