Cane trafitto da una balestra: salvato

Nel giorno in cui procura, carabinieri e comune di Agrigento hanno dichiarato guerra al maltrattamento sugli animali, nei pressi di Realmonte accade qualcosa di raccapricciante. Un pitbull è uscito dal cancello di casa dei proprietari ed è rientrato con una balestra trafitta nel corpo. È salvo per miracolo, anzi, per pochi millimetri: la freccia era conficcata tra cute e muscolo, solo per poco non è stato interessato il torace. È intervenuta la veterinaria Lelia Li Causi che è riuscita a rimuovere la balestra che fortunatamente non ha toccato gli organi vitali. Lo stato dell’animale si è dunque stabilizzato piuttosto velocemente.