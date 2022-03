Appena giunto nel suo appezzamento di terreno, in contrada Anguilla, a Sambuca di Sicilia, ha trovato un cane randagio impiccato in un albero d’ulivo. Una chiara intimidazione ad un pensionato settantasettenne che, poco dopo, ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti, ai carabinieri della Stazione cittadina. I militari dell’Arma hanno, immediatamente, informato la Procura della Repubblica di Sciacca e avviato le indagini. Il cane ucciso non aveva nessun microchip.