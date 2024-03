Un cane di grossa taglia è stato ferito da un colpo d’arma da fuoco. A soccorrerlo è stato il proprietario, un imprenditore di Favara, al momento del rientro nella sua casa di campagna. L’animale, per fortuna, non ha riportato gravi traumi e guarirà in pochi giorni. L’imprenditore ha però, naturalmente, formalizzato una denuncia a carico di ignoti ai carabinieri della Tenenza di Favara.

I militari dell’Arma, dopo avere notiziato la Procura della Repubblica di Agrigento, hanno avviato le indagini ed effettuato un sopralluogo nella zona alla ricerca di eventuali tracce, e chiarire la dinamica dell’accaduto, e soprattutto tentare di individuare l’autore del brutale gesto. A ferire il cane potrebbe essere stato qualcuno della zona al quale verosimilmente dava fastidio.