Cancelli d’ingresso dei cimiteri di Licata aperti anche nel week end. Lo hanno annunciato il sindaco Pino Galanti ed il vice sindaco Antonio Montana, comunicando che il problema che si è verificato domenica scorsa è stato risolto. In questo fine settimana il personale del Comune lavorerà regolarmente.

Domenica scorsa, come si ricorderà, per scongiurare la chiusura, erano stati il vice sindaco Antonio Montana e l’assessore Giovanni Morello a tenere aperti i cimiteri di Licata.

“Avevamo detto – è il commento del vice sindaco Montana – che si trattava di una soluzione tampone, per evitare che i licatesi che attendono la domenica per far visita ai congiunti defunti trovassero i cancelli dei cimiteri sbarrati. Abbiamo risolto il problema legato alla mancanza di risorse per gli straordinari, e già da domenica, e per tutta l’estate, il personale del Comune garantirà la regolare apertura dei camposanti”.