Cancelleri: “Son tornati i turisti”. Ma è la Moby Zazà. Gramaglia: Una gaffe scandalosa

La sua trasferta ufficiale era per presentare il programma di rilancio dello scalo portuale del paese marinaro.

Il viceministro afferma ai giornalisti: “ Ho visto che c’è una nave ormeggiata, questo significa che arrivano turisti e che ci sono prospettive “. Ma la stampa gli fa notare che la nave di cui parla non è altro che l’imbarcazione che lo stesso ministero delle Infrastrutture ha affittato per la quarantena dei migranti in arrivo in Sicilia. Si tratta della “Moby Zazà”, il traghetto del gruppo Onorato che è stata adibita alla quarantena dei migranti soccorsi in mare.

La Sea-Watch in porto, sbarca migranti a Porto Empedocle – VIDEO

Una gaffe spaventosa, un assist per i detrattori. Proprio a Porto Empedocle pochi giorni fa la Sea Watch è arrivata, con a bordo 211 migranti salvati in acque internazionali e trasferiti sulla Moby Zazà per la quarantena.

Migranti: Sindaco Porto Empedocle, ‘ONG Taxi del Mediterraneo, UE e stato ci aiutino

Proprio il sindaco grillino Ida Carmina a seguito dell’ennesimo sbarco aveva affermato che: “ Le navi delle Ong stanno facendo i taxi del Mediterraneo. È necessario che lo Stato e l’Europa ci aiutino a sostenere il peso dell’accoglienza perché tutti i migranti, sia quelli sbarcati a Lampedusa che quelli soccorsi in acque internazionali, passano da Porto Empedocle. Abbiamo bisogno di aiuto ”

L’intervento del consigliere comunale di Forza Italia Simone Gramaglia:

Agrigento, Gramaglia (FI): Scandalose le affermazioni del ministro Cancelleri.

Sorprendono le dichiarazioni del Viceministro (5Stelle) alle infrastrutture, oltretutto siciliano, già deputato regionale, che scambia la nave da crociera che il governo di cui fa parte ha adibito alla quarantena dei clandestini (peraltro con un esborso di oltre 1 milione di euro al mese di soldi degli italiani) per… TURISTI!!!

“La sicurezza delle nostre coste e del nostro territorio non sono uno scherzo, non bastano le interviste o le comparsate in Tv a risolvere le emergenze“.

Prima se ne vanno, meglio sarà per l’Italia.