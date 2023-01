Campobello Comune: Tari, Agevolazioni per disabili e anziani

CAMPOBELLO DI LICATA. La pubblica amministrazione, guidata dal sindaco Antonio Pitruzzella, ha deliberato agevolazioni sulla Tari per disabili ed anziani. Con delibera municipale, infatti, sono autorizzate, entro il limite di spesa di euro 10.000, agevolazioni sulla riduzione del 30% della Tari per le abitazioni occupate da nucleo familiare residente nel territorio comunale con almeno un soggetto che si trova, certificato da apposito verbale rilasciato dalla specifica commissione medica, in una delle seguenti condizioni: legge 104, invalidità del 100%; invalidità del 74% per anziani ultra settantenni; nucleo familiare residente, con almeno un occupante ultra settantacinquenne, come emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune, con Isee non superiore a euro 7.500. L’utente che ha diritto a queste agevolazioni, deve presentare formale richiesta entro il 10 marzo 2023, a pena di decadenza del diritto, direttamente all’ufficio protocollo del Comune. Le riduzioni sono applicate a conguaglio solo nel caso in cui i pagamenti dell’anno di riferimento risultino regolarmente effettuati. Le maggiori somme versate saranno utilizzate in compensazioni di mancati pagamenti di anni pregressi o in anticipo versamento dell’anno seguente; in via residuale saranno rimborsate. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati si applicano delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto Attivata, altresi, entro il limite di spesa autorizzato di euro 14.400, la fattispecie prevista di calcolare la Tari, non considerando componenti del nucleo familiare residenti, ma domiciliati altrove. Anche in questo caso, la richiesta è da presentare entro il 10 marzo.