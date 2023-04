Campobello. Comune proroga termini di cantieri di servizio per disoccupati

Il Comune di Campobello di Licata proroga i termini sino a venerdì 14 aprile dei Cantieri di servizio per disoccupati. Lo strumento di lavoro offrirà opportunità a soggetti in condizioni di vulnerabilità e povertà, per favorire “l’inserimento in ambito lavorativo, attraverso prestazioni rese da utenti in condizioni di vulnerabilità” tra nuclei familiari o singoli cittadini in condizione di povertà. Le domande (Isee sino a 6 mila euro) vanno presentate all’Ufficio protocollo del Comune oppure via Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata. Tra I requisiti di accesso sono: residenza anagrafica presso il Comune, idoneità fisica per le attività previste nell’ambito dei Cantieri di servizi Lpu; età compresa tra i 18 ed i 65 anni; inoltre: avere reso la dichiarazione di immediata disponibilità e sottoscritto il patto di servizio presso il Centro per l’Impiego competente.Tra i documenti da allegare sono: fotocopia del documento di identità, in corso di validità; fotocopia del codice fiscale ed Isee.