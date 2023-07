Grazie all’interessamento dei Servizi sociali, l’amministrazione comunale di Campobello di Licata eroga la carta solidale per gli acquisti di beni di prima necessità. I beneficiari saranno le famiglie con Isee sotto i 15mila euro che rispecchiano determinati requisiti previsti dal decreto del Fondo alimentare Masaf-Mef, sarà l’Inps a mettere a disposizione dell’ente la lista dei beneficiari assegnatari del sostegno economico. La misura prevede un contributo per nucleo familiare di euro 382,50 e grazie ad essa verranno immessi sul territorio e all’interno della nostra economia locale circa 190 mila euro che andranno ad abbassare la tensione sociale dando un sostegno concreto alle famiglie più in difficoltà. Per ricevere il contributo non sarà necessaria alcuna richiesta, ma sarà l’ ufficio municipale Politiche Sociali a notificare direttamente ai beneficiari l’assegnazione della misura, la modalità di ritiro, l’elenco dei beni acquistabili e gli esercizi commerciali convenzionati.