Campo (M5S Ars): “Musumeci, commissario per la Ragusa-Catania? L’importante è che l’opera si faccia nei tempi previsti”

“Apprendiamo che sarà Musumeci, e non un tecnico, il commissario per la realizzazione della Ragusa-Catania. Per noi nessun problema e nessun pregiudizio, l’importante è che quest’opera, attesa da decenni, venga realizzata nei tempi previsti”.

Lo afferma la deputata M5S all’Ars del Ragusano, Stefania Campo, che segue da vicino da anni la vicenda di un’opera “che – dice – è di importanza vitale non solo per la Sicilia orientale ma per tutta l’isola.

“Musumeci – afferma Stefania Campo – già commissario per l’emergenza Covid e commissario per l’Emergenza rifiuti, non ha certo brillato per efficienza, a questo punto non ci resta che sperare che da commissario per la Ragusa-Catania ci stupisca. Speriamo solo che essendo un amministratore pubblico e non un tecnico abbia tutta la volontà e lo spirito di servizio per velocizzare i lavori e sciogliere pragmaticamente le varie difficoltà burocratiche che potranno venirsi a verificare. Noi continueremo a vigilare come abbiamo sempre fatto, affinché si rispetti il crono programma dell’opera, che prevede l’inizio dei lavori per novembre 2021”.