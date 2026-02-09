Si è tenuta nella giornata di domenica, a Caltanissetta, la seconda fase del campionato regionale di Kickboxing FederKombat selezione valevole per la qualificazione al Criterium, tappa dei 4 appuntamenti nazionali per i campionati italiani assoluti. Complessivamente 509 atleti da ogni parte della Sicilia si sono ritrovati al Palacannizzaro per questo appuntamento importante. Presente una delegazione agrigentina composta da Santiago, Alessia, Claudia, Elena Carmen e Davide, del team Kobrateam sede distaccata di Agrigento sotto la guida del coach Domenico Zambuto. È stata una giornata importante per gli atleti, qualcuno doveva portare a casa il risultato e qualcuno altro misurare il proprio livello di crescita, sicuramente un esperienza maggiore per tutti i partecipanti che come sempre hanno dato il massimo negli allenamenti e anche in gara.

Il giovane Santiago 10 anni alla sua prima esperienza paga pegno all’emozione non salendo sul podio, la giovanissima Alessia affronta un’avversaria già nota ma non esprime il suo potenziale conquistando comunque un secondo posto. E poi Claudia rispetto alla prima fase mostra un netto cambio di marcia, esordisce al primo match con una strepitosa tecnica e mentalità superando di gran lunga le avversarie, dopo 3 match entusiasmanti arriva una finale piena di emozioni forti sempre sul filo del rasoio cedendo alla fine alla stanchezza ma conquistando un ottimo 2′ posto obbiettivo centrato e amarezza per non essere riusciti a conquistare il titolo di campionessa regionale meritatissimo.

Carmen affronta la sua avversaria già incontrata alla prima fase con grande tenacia mettendola spesso in difficoltà conquistando un 2′ posto; Elena infine alla sua prima volta sul quadrato lotta come una leonessa ottimo piazzamento 2′ posto, Davide anch’egli alla sua prima esperienza preparato fisicamente incontra un avversario di esperienza ma non lontano dalla sua portata peccato non essere riusciti a qualificarsi per le selezioni nazionali. I prossimi appuntamenti sono la selezione nazionale Criterium, il trofeo Italia e il campionato italiano assoluto e coppa del presidente, a Jesolo presso il palazzo del turismo. Si torna in palestra presso la Elite Fitness Club per riprendere la preparazione e affrontare le altre tappe del campionato.

