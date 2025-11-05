Perugia ha ospitato con entusiasmo il 2° campionato Italiano Vigili del Fuoco di Padel. La manifestazione, intitolata al vigile del fuoco Fabrizio Becchetti, ha visto una grande partecipazione (48 squadre), cementando lo spirito di corpo attraverso lo sport. Il torneo ha visto sfidarsi i migliori atleti dei vari Comandi, dopo le fasi di selezione interregionale. Da sottolineare gli ottimi piazzamenti ottenuti della rappresentativa Siciliana, diretta autorevolmente dal direttore del gruppo Sportivo regionale Dgsv. Antonio Occhipinti, formata da 4 coppie (di cui 2 del Comando provinciale di Agrigento) e coordinata dall’allenatore vigile esperto Francesco Vella. In particolare, da registrare il prestigioso risultato ottenuto dalla coppia agrigentina (già campione regionale) formata dal vigile esperto Alessandro Spataro e dal capo squadra Carmelo Sciabica.

Secondi assoluti e dunque vice campioni Nazionali, dopo un percorso netto di 8 vittorie di fila si è dovuta arrendere soltanto in finale alla coppia del Lazio. Altro traguardo importante arriva da un altra coppia agrigentina, quella composta da Giovanni Baldacchino e Alfonso Rizzo che chiudono la competizione tra le migliori 8 squadre d’Italia, a testimonianza del buon livello a carattere nazionale del movimento padel nella città dei templi. La compagine agrigentina ha svolto tutta la fase di preparazione presso il Padel club Dalli Cardillo di Agrigento. L’evento si è concluso con un convegno sull’inclusione tramite lo sport, sottolineando il ruolo del padel come veicolo di coesione e crescita. Hanno partecipato autorità di rilievo, tra cui il Capo del Corpo Nazionale, Eros Mannino, che ha ribadito l’importanza di queste iniziative. Il successo di pubblico e atleti conferma il padel come disciplina sempre più centrale nelle attività sportive dei Vigili del Fuoco.

