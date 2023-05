Campionati studenteschi di Pallamano, categoria Cadetti, il Montalcini conquista il primo posto.

Finale Provinciale Campionati studenteschi di Pallamano, categoria Cadetti, l’Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento conquista il primo posto.

Bella prestazione di carattere da parte dei ragazzi del Montalcini, diretto da Luigi Costanza, che hanno vinto le due partite classificandosi al Primo posto nella Finale Provinciale dei Campionati studenteschi. La prima partita contro l’Istituto “Esseneto” è stata impegnativa, ma tenuta sempre sotto controllo, senza pause di concentrazione e con un bel gioco corale che ha messo in evidenza le buone doti fisiche e tecniche così da esprimere molte fasi di buon gioco, organizzato e costruttivo e con un punteggio conclusivo di 23 a 17 per gli alunni del Montalcini. Nella finale contro l’Anna Frank la partita è stata molto combattuta. Subito in svantaggio gli studenti del Montalcini hanno dovuto rincorrere per tre quarti di gioco gli avversari che annoveravano nella loro squadra atleti con più esperienza in campo. Dopo una prima parte molto sofferta, grazie all’avvicendamento continuo degli alunni in campo, così da mantenere sempre fervida la condizione fisica e la lucidità mentale, il punteggio finale è stato di 26 a 24 per la compagine del Montalcini.

Brave anche le “Cadette” che, nella fase finale contro le alunne dell’Anna Frank”, pagano dazio, in parte per l’inesperienza in campo (nessuna di loro ha mai giocato a pallamano) ed in parte perché, nell’ultima parte dell’incontro, hanno perso molta della loro determinazione, incorrendo in parecchi errori di gioco e capitolando col punteggio di 19 a 11 a favore delle avversarie.

Grande giornata di sport all’insegna della sana e corretta competizione, all’interno della sempre emozionante esperienza agonistica, del puro divertimento e nel rispetto delle regole.

Prossimo appuntamento il 17 maggio per la fase distrettuale di Badminton, categoria Cadette e Cadetti.