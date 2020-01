Campionati regionali Federazione Italiana Ciclistica

Domenica 5 gennaio 2020 si è svolta a Caltanissetta la premiazione dei Campionati regionali della Federazione Italiana Ciclistica. Prima società giovanile la scuola di ciclismo Racing Team Agrigento, che da sette anni si aggiudica il meritato successo: a ritirare il premio è stato il presidente Mirella Di Falco.

Tanti i giovani che si sono distinti e sono saliti sul podio .

Primo posto e maglia di campione regionale per : Flavia Fasulo, Alfonso Zambuto, Viola Avona e Chiara Vitello.

Secondo posto per : Simone Filippazzo, Salvatore Toro, Joan Pedro Fazio, Alessio La Porta, Giuseppe Reina, Leonardo Libero Boscarini e Dario Marchica.

La Scuola di ciclismo grazie all’impegno dei tecnici Lorenzo Sabella e Andrea Murrone, continua a crescere anche a Sciacca e Racalmuto.

I giovani atleti sotto la guida del preparatore atletico Sergii Klimakov, si allenano già per la nuova stagione che partirà ufficialmente il prossimo 9 febbraio con la prima prova che si terrà proprio a Caltanissetta. Il DS Totò D’Andrea è soddisfatto per il lavoro svolto nell’anno appena concluso e per la continua crescita di questo movimento .