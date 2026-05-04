Un camper in transito ha preso improvvisamente fuoco, per cause ancora da accertare. E’ successo, questa mattina, lungo la via Panoramica dei Templi, nei pressi della rotatoria di Giunone, sotto la collina della Valle dei Templi. Il conducente e la passeggera, una coppia di coniugi tedeschi in vacanza nell’Agrigentino, sono stati messi in salvo da un vice brigadiere dei carabinieri del Comando provinciale di Agrigento, libero di servizio.

Il militare ha notato le fiamme che si stavano propagando dall’interno del mezzo, e resosi immediatamente conto della situazione di pericolo, dopo avere accostato, ha spalancato la portiera del mezzo e ha portato i due occupanti a distanza di sicurezza. Fortunatamente non hanno riportato né ferite né sono rimasti intossicati.

E’ scattato l’allarme che ha fatto accorrere sul posto una squadra dei vigili del fuoco insieme alle pattuglie della sezione Volanti della Questura e del personale di Anas. Le fiamme sono state estinte in breve tempo prima che potessero espandersi ulteriormente e provocare ulteriori danni. La strada è stata parzialmente chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso.

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